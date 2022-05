EA sa snaží predať samú seba

Snaha predať sa streamovaciemu gigantovi sa zatiaľ nedarí.

V hernom svete v súčasnosti prebieha fáza akvizícií a o niekoľkých sme už písali aj my. Jednou z takých akvizícii je kúpa herného štúdia Activision Blizzard spoločnosťou Microsoft, pričom suma za transakciu sa vyšplhala na 67 miliárd dolárov (približne 63 432 250 000 eur). To je zároveň aj najdrahší obchod v tomto odvetí, ale softvérový gigant kúpil aj spoločnosť Bethesda. Spoločnosť Sony tiež nakupuje, a presnejšie ide o štúdio Bungie. Herné štúdio Ubisoft by bolo tiež rado kúpené. Herným štúdiám tieto akvizície dávajú akýsi "pocit" istoty, keďže budú patriť pod giganta, ktorý im zabezpečí financovanie a istú finančnú stabilitu. Preto herné spoločnosti vidia určitú výhodu v rozhodnutí "nechať sa kúpiť".

Herné štúdio EA má vyvíjať snahu o fúziu s väčšou spoločnosťou, pričom už malo prebehnúť hneď niekoľko rokovaní. Spoločnosť mala rokovať aj s gigantom Disney, nakoľko pre nich firma produkovala hry s tématikou Star Wars, lenže budúci rok štúdiu končí licencia, ktorá už nemá byť obnovená. Herná spoločnosť má byť najbližšie k fúzii s filmovým štúdiom NBCUniversal, ktoré by malo prebrať kontrolu nad firmou. Popri snahe "byť kúpený", herné štúdio tiež nakupovalo a kúpilo za 5 miliárd dolárov firmu Codemasters, ktorá stojí za značkou The Sims, ale aj firmu stojacou za tvorbou mobilných hier. Okrem blížiacemu sa koncu licencie za používanie značky Star Wars, končí aj zmluva pre používanie značky FIFA. Vďaka tomu sa rozpadne 25 ročné partnerstvo.

Zdroj: Techspot,