EA oživuje Dead Space, remake príde na PC a konzoly novej generácie

EA pred pár dňami potvrdilo, že pracuje na remake hororovej klasiky Dead Space. Pri tejto príležitosti zverejnila aj trailer, v ktorom v krátkosti vidíme aj engine a vizuálnu stránku hry. Hra bude kompletne prerobená na nový EA engine s názvom Frostbite.

Nový Dead Space bude dostupný na PC a nové konzoly, teda PlayStation 5, Xbox Series X a Series S. Keďže sa vývojári nemusia sústrediť na zachovanie kompatibility so starším hardvérom, malo by to priniesť lepšie technické vyladenie a kvalitnejší vizuál.

Pôvodný Dead Space vyšiel v roku 2008 na PC a konzoly Xbox 360 a PlayStation 3. Dátum vydania zatiaľ EA nezverejnilo. Dead Space sa teda pridáva na zoznam hier, ktoré boli prerobené do modernejšieho vizuálu, vzhľadom na výkonnejší hardvér nových konzol, ako Final Fantasy VII, Resident Evil 2 a Resident Evil 3.

Zdroj: TechSpot