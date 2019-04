E-kolobežka Xiaomi M365 za 359 eur z ČR skladu

Elektrické kolobežky sú čím ďalej tým populárnejšie. Kedysi boli raritou, dnes ich vidíte na uliciach skoro každý deň. Nečudo, že sa presadili, ide o veľmi podarené zariadenia. Kto ich skúsil, môže to potvdiť.

O kolobežke Xiaomi M365 ste už pravdepodobne počuli, ak nie, tak ju určite odporúčame vyskúšať. Naše pocity pri skúške by sa dali zhrnúť do nasledujúcich viet. Je prekvapivo rýchla. Dosahuje rýchlosť 25 kilometrov za hodinu, čo je na kolobežku už dosť. V tej rýchlosti už máte pocit, že by sa jej pri obchádzaní niečoho na kraji cesty, hodilo spätné zrkadlo ako majú motocykle, lebo obzerať sa v stoji pri takej rýchlosti či niečo nejde za vami, nie je dvakrát príjemné. Naživo vyzerá rovnako dobre ako na obrázkoch. Vždy sme tvrdili, že je to dizajnovo vydarený produkt, čo kolobežka naživo potvrdzuje.

Dojazd deklarovaný výrobcom je 30 kilometrov. Ide o dosiahnuteľnú hodnotu, ktorá ale závisí od viacerých parametrov. Záleží najmä na váhe jazdca, na cestovnej rýchlosti, na teréne a jeho výškovom profile v ktorom jazdíte. Maximálna hmotnosť jazdca je 100 kilogramov. Kolobežka pôsobí robustným dojmom, je samozrejme skladateľná, a to rýchlo skladateľná (výrobca deklaruje čas skladania 3 sekundy) a pri jej váhe 12,5 kg dobre prenosná. Jej batérie môžete nabíjať jazdením na nej bez motora, vďaka kinetickému obnovovaciemu systému kolobežky. Má dvojicu bŕzd vybavených technológiou E-ABS, pre bezpečnejšie brzdenie.

Kolobežka Xiaomi M365 je teraz v akcii za 359€ z Českého veľkoskladu.

Inzercia