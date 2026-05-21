Dynamic 3 - nové ventilátory z dielne Fractal Design

Fractal Design, dnes oznámil vydanie svojich nových ventilátorov s označením Dynamic 3. Ventilátory budú dostupné v dvoch veľkostiach - 120 a 140mm a 12 prevedeniach.
Verzie 120mm ventilátorov
- RGB Black
- RGB Black (3 balenie)
- RGB White
- RGB Reverse Black
- RGB Reverse White
- Black
- Reverese Black
- Reverse White
Verzie 140mm ventilátorov
- RGB Black
- RGB White
- RGB Black (3 balenie)
- Black
120mm aj 140mm verzia ponúka PWM reguláciu a premyslený dizajn, ktorý sa hodí do širokej škály herných zostáv. Dynamic 3 majú tvarované lopatky pre tichší a efektívnejší chod, možnosť reťazového prepojenia ventilátorov, čo vo finále uľahčí prácu s káblami.
Kľúčové vlastnosti
- Tvar lopatiek je prispôsobený na zníženie hluku pri zachovaní silného chladiaceho výkonu.
- Široký rozsah presnej PWM regulácie, od nízkych otáčok až po 2200 RPM (120 mm verzie).
- Široký rozsah presnej PWM regulácie, od nízkych otáčok až po 1800 RPM (140 mm verzie).
- Kvalitné ložiská
- Každý ventilátor podporuje reťazové zapojenie pre jednoduchšie vedenie káblov a čistejší cable management.
- ARGB Gen 2 podsvietenie schopné dynamických efektov pre elegantný, zladený vzhľad (pri RGB verziách).
- Tvarovaný stredový kryt pre čistejší a jednotnejší vzhľad počas otáčania.
- Dostupný v štandardnej alebo „reverse airflow“ verzii, aby vyhovoval rôznym typom zostáv.
Ceny ventilátorov v USD budú nasledovné:
Dynamic 3 – 12 RGB Black - 14,99
Dynamic 3 – 12 RGB White - 14,99
Dynamic 3 – 12 RGB 3-Pack Black - 39,99
Dynamic 3 – 12 Reverse RGB Black - 14,99
Dynamic 3 – 12 Reverse RGB White - 14,99
Dynamic 3 – 14 RGB Black - 16,99
Dynamic 3 – 14 RGB White - 16,99
Dynamic 3 – 14 RGB 3-Pack Black - 44,99
Dynamic 3 – 12 Black - 11,99
Dynamic 3 – 12 Reverse Black - 11,99
Dynamic 3 – 12 Reverse White - 11,99
Dynamic 3 – 14 Black - 13,99
Zdroj: TS