EN
  1. Domov
  2. Dynamic 3 - nové ventilátory z dielne Fractal Design

Dynamic 3 - nové ventilátory z dielne Fractal Design

Fractal Design, dnes oznámil vydanie svojich nových ventilátorov s označením Dynamic 3. Ventilátory budú dostupné v dvoch veľkostiach - 120 a 140mm a 12 prevedeniach.

Verzie 120mm ventilátorov

  • RGB Black
  • RGB Black (3 balenie)
  • RGB White
  • RGB Reverse Black
  • RGB Reverse White
  • Black
  • Reverese Black
  • Reverse White

Verzie 140mm ventilátorov

  • RGB Black
  • RGB White
  • RGB Black (3 balenie)
  • Black

120mm aj 140mm verzia ponúka PWM reguláciu a premyslený dizajn, ktorý sa hodí do širokej škály herných zostáv. Dynamic 3 majú tvarované lopatky pre tichší a efektívnejší chod, možnosť reťazového prepojenia ventilátorov, čo vo finále uľahčí prácu s káblami.

Kľúčové vlastnosti

  • Tvar lopatiek je prispôsobený na zníženie hluku pri zachovaní silného chladiaceho výkonu.
  • Široký rozsah presnej PWM regulácie, od nízkych otáčok až po 2200 RPM (120 mm verzie).
  • Široký rozsah presnej PWM regulácie, od nízkych otáčok až po 1800 RPM (140 mm verzie).
  • Kvalitné ložiská
  • Každý ventilátor podporuje reťazové zapojenie pre jednoduchšie vedenie káblov a čistejší cable management.
  • ARGB Gen 2 podsvietenie schopné dynamických efektov pre elegantný, zladený vzhľad (pri RGB verziách).
  • Tvarovaný stredový kryt pre čistejší a jednotnejší vzhľad počas otáčania.
  • Dostupný v štandardnej alebo „reverse airflow“ verzii, aby vyhovoval rôznym typom zostáv.

Ceny ventilátorov v USD budú nasledovné:

Dynamic 3 – 12 RGB Black - 14,99

Dynamic 3 – 12 RGB White - 14,99

Dynamic 3 – 12 RGB 3-Pack Black - 39,99

Dynamic 3 – 12 Reverse RGB Black - 14,99

Dynamic 3 – 12 Reverse RGB White - 14,99

Dynamic 3 – 14 RGB Black - 16,99

Dynamic 3 – 14 RGB White - 16,99

Dynamic 3 – 14 RGB 3-Pack Black - 44,99

Dynamic 3 – 12 Black - 11,99

Dynamic 3 – 12 Reverse Black - 11,99

Dynamic 3 – 12 Reverse White - 11,99

Dynamic 3 – 14 Black - 13,99

Zdroj: TS

Tagy Fractal Design
TOPlist