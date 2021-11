Dve video-platformy čaká zlúčenie do jednej

HBO Max a Discovery+ sa pravdepodobne spoja.

V súčasnosti na trhu pôsobí hneď niekoľko streamovacích služieb, ako napríklad: HBO Max/Go, Netflix, Paramount+, Amazon Prime Video, Voyo, Discovery+, Disney+, Apple TV+ a veľa ďalších. Každá z týchto služieb vysiela niečo, čo si radi pozriete, ale platiť si každú službu zvlášť kvôli jednému, či dvom seriálom, nemusí byť práve to pravé orechové. Zatiaľ tu máme prvú správu o pravdepodobnom zlúčení dvoch video-platforiem do jednej, aj keď to asi nebude hneď.

Spoločnosť WarnerMedia, ktorú vlastní gigant AT&T, v súčasnosti prebieha procesom fúzie, so spoločnosťou Discovery, výsledkom čoho bude dohoda v hodnote 43 miliárd dolárov. Tou lepšou správou pre používateľov služieb má byť postupné prepojenie oboch platforiem do jednej. Zo začiatku by malo ísť o ponúkanie spoločného balíka v rámci predplatného. V ďalšej fáze má prísť k úplnému zlúčeniu oboch platforiem.

Napríklad v USA má menej ako polovica predplatiteľov služby HBO Max, predplatené aj Discovery+, takže so správnou ponukou by mohlo prísť k rozšíreniu druhej menovanej služby. Navyše, pre obe platformy to môže byť aj príležitosť ponúkať svoju tvorbu tam, kde aktuálne jedna z nich nepôsobí, čo platí hlavne v prípade Discovery+. Zatiaľ nie sú známe presné detaily, kedy má prísť k jednotlivým krokom.

Zdroj: Engadget,