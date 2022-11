Dvaja estónci čelia obvineniu za kryptopodvod v štýle Ponziho schémy

Estónci vďaka svojmu podvodu vytvorili stratu vo výške 559 miliónov eur.

Ponziho schéma je v podstate pyramídová hra. Aby sme trošku priblížili o čo ide, tak s touto schémou prišiel taliansky emigrant Carlo Ponzi, ktorému sa podarilo vylákať od takmer 40 000 investorov približne 15 000 000 dolárov. Táto "pyramída" funguje tak, že prevádzkovateľ schémy sľubuje investorom vyplatiť veľké výnosy, ktoré ale nie sú generované investovaním do fondov. Namiesto toho je "zisk" generovaný investíciami ľudmi, ktorí vstúpili do "pyramídy" neskôr a sú na spodku. Schéma je teda funkčná dovtedy, kým ľudia vstupujú do tejto "pyramídy", ale akonáhle už nik nový nevstúpi, celá schéma sa rozpadne ako "domček z karát".

Túto schému sa rozhodli využiť dvaja 37-roční estónci - Ivan Turõgin a Sergei Potapenko, ktorí nalákali do svojej "pyramídy" státisíce ľudí. Obvinení estónci v roku 2013 založili spoločnosť - HashCoins OÜ, ktorá bola zameraná na dodávanie a následnú inštaláciu hardvéru určeného na ťažbu kryptomien. Zákazníkom sľubovali, že budú dodávať nimi vyrobený hardvér, no namiesto toho dodávali HW iných spoločností. Lenže hardvér veľakrát nebol dodaný a snažili sa nalákať obete na podpis zmluvy, aby vstúpili do takzvanej cloudovej ťažby kryptomien.

Túto službu nazvali HashFlare a spustili ju v roku 2015. Lenže nič také sa reálne nekonalo a podvodníci klamali o výnosoch. Ak investori žiadali o vyplatenie svojej čiastky, tak estónci bránili vyplateniu, alebo zaplatili kryptomenou kúpenou na burze. V neposlednom rade dvojica založila spoločnosť Polybius Foundation OÜ, pomocou ktorej chceli nalákať potenciálnych investorov. Tí mali investovať do projektu "počiatočnej ponuky mincí" (ICO), výmenou za tokeny - Polybius tokens (PLBT). Dvojici sa podarilo vyzbierať 16 556 045 eur od viac ako 14 250 investorov.

Len dva týždne po založení spoločnosti vydali podvodníci vyhlásenie, že firma môže získať európsku bankovú licenciu. Celkovo tak dvojica získala investíciu vo výške 30 185 475 eur. Túto sumu využili na nákup 75 nehnuteľností, luxusných automobilov a kúpu ťažobného hardvéru na kryptomeny. Obaja estónci a ďalší štyria spolu-podvodníci sú obvinení zo 16 trestných činov a hrozí im pobyt vo väzení v dĺžke 20 rokov.9

Zdroj: BleepingComputer,