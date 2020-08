Dotyková obrazovka, ktorej sa nemusíte dotýkať?

Vedci vytvorili nový druh dotykovej obrazovky, ktorej sa nemusíte dotýkať. Jej primárne využitie je v autách, avšak pomôcť môže kdekoľvek.

Dotykové obrazovky sa v dnešnom svete využívajú takmer všade. Nájdeme ich v autách, v obchodoch, na letiskách, ale aj na čerpacích staniciach. Menovať zariadenia, ktoré dotykové obrazovky používajú, by bolo nekonečné. Príchodom pandémie koronavírusu však pri týchto obrazovkách nastal obrovský problém. Najmä pri tých, ktoré sa nachádzajú na verejných miestach. Stal sa z nich jeden z najnebezpečnejších spôsobov prenášania vírusu. Na niektorých povrchoch dokáže vírus prežiť až niekoľko dní. Okrem dezinfekcie, či použitia rukavíc (aj to niektoré dotykové obrazovky neregistrujú dotyk v rukaviciach) proti tomuto druhu prenosu vírusu nie je ochrany. To sa však čoskoro môže zmeniť.

Vedci z Cambridgeskej univerzity v spolupráci so spoločnosťou Jaguar Land Rover vytvorili obrazovku, ktorá funguje podobne ako dotyková obrazovka, no nemusíte sa jej dotknúť. Stačí ukázať na tlačidlo, ktoré chcete stlačiť a systém tento úkon zaregistruje ako „dotyk“. Systém dokáže zaznamenať gestá, obsahuje niekoľko senzorov (napríklad senzor na sledovanie očí, rádiofrekvenčný senzor a ďalšie) a má vlastné užívateľské prostredie. Tiež pracuje s umelou inteligenciu, ktorá by mala zlepšiť presnosť. Aj keď sa táto technológia nezdá byť až taká časovo efektívna, pri laboratórnych testoch, simuláciách jazdy a aj pri testoch priamo v cestnej premávke údajne znížila úsilie interakcie vodiča a čas na to potrebný až o 50 percent.

Tento systém vedci dokážu integrovať do akéhokoľvek systému s dotykovou obrazovkou, čím by sa táto technológia dokázala nasadiť pomerne rýchlo. Všetko však záleží od ľudí. Za posledných 10-15 rokov sme si zvykli obrazoviek sa dotýkať, či sa však budeme vedieť prispôsobiť novému spôsobu (ak sa stane štandardom) a držať ruky od obrazoviek, ukáže len čas.

