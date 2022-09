Dostane Huawei prístup k americkýcm technológiám?

Huawei pravdepodobne dostane šancu obchodovať s USA.

Spojené štáty americké pravdepodobne trpia schizofréniou, keďže Ministerstvo obchodu plánuje vykonať revízie niektorých medzinárodných štandardov. Vďaka tejto revízii by mali dostať šancu aj spoločnosti z takzvaného "čierneho zoznamu", pričom sa na tomto zozname už tri roky nachádza aj čínsky technologický gigant Huawei. Výrobca smartfónov by sa tak mohol dostať k technológiám, ktoré má aktuálne zakázané používať. Je samozrejme otázne, či by nakoniec dokázala spoločnosť Huawei zvíťaziť v rôznych tendroch, ale dalo by sa povedať, že je to lepšie ako nič.

Napriek tvrdým sankciám, ktoré na výrobcu smartfónov uvalil ešte bývalý americký prezident Donald J. Trump, sa spoločnosť Huawei snaží udržať v tomto segmente. Vďaka embargu na používanie amerických technológií, dokázal čínsky technologický gigant predstaviť mobilný operačný systém HarmonyOS. Samozrejme spoločnosť Huawei stále produkuje nové smartfóny, aj keď bez prístupu k 5G technológiám. Sankcie si vyžiadali aj niektoré obete, akou je napríklad predaj sub-značky Honor, ale aj stratu pozície číslo 1 na domácom trhu. Zároveň sa vynára otázka, či spoločnosť Huawei využije prístup k americkým technológiám, alebo pôjde svojou cestou.

Zdroj: Gizchina,