Doom si zahráte aj na Lego kocke

FPS (first-person-shooter) hra - Doom je legenda, ktorú vydala spoločnosť id Software takmer pred 30 rokmi. Za to, že sa stala legendou môže vďačiť aj fanúšikom, ktorí sa ju snažia portovať na rôzne zariadenia - Porsche 911, inteligentné lampy značky Ikea, atramentové tlačiarne a podobne. Tentokrát sa svojim kúskom pochválil používateľ sociálnej siete Twitter, ktorý ukázal svoj port na upravenú Lego kocku. Presnejšie ide o upravenú kocku, ktorá pozostáva 0,42 palcového monochromatického OLED displeja, ktorý má rozlíšenie 72x40 pixelov. To ako tak stačí na to, aby ste niečo videli.

Kocka s displejom je vybavená jedno-jadrovým ARM procesorom Cortex-M0 s frekvenciou 48 MHz, ktorému sekunduje 4 KB RAM a 16 KB vnútorného úložisko. Bohužiaľ, použitý hardvér nestačí na spustenie hry, nakoľko niektoré sprity hry si vyžadujú viac ako 16 KB. Kocka preto slúži len ako zobrazovacia jednotka, pričom počítač sa nachádza mimo. Tvorcovi sa zároveň podarilo upraviť dva piny na kocke, ktoré slúžia ako ovládacie zariadenia vybavené kapacitnou technológiou. Vďaka tomu je možné otáčať sa v hre.

