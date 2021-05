Doktor Google dostáva nový rozmer

Google chce pomocou nového nástroja identifikovať kožné ochorenia.

Americká spoločnosť Google pracuje na novom nástroji, pomocou ktorého si budete môcť identifikovať kožné ochorenia, pričom samotný nástroj bude poháňaný umelou inteligenciou. Tá sa postará o vyhodnocovanie fotografií, ktoré nahráte v rámci aplikácie. Zatiaľ majú byť povolené len tri fotografie. Po nahratí fotiek, umelá inteligencia rozozná kožný problém a ponúkne vo výsledku niekoľko približných diagnóz. Popri tom aplikácia ponúkne vyhľadanie bližších informácií k danému dermatologickému problému. Aplikácia by mala taktiež umožniť uloženie si jednotlivých kožných prípadov.

Vyhľadávací gigant zatiaľ nezverejnil údaje o iretácii ich najnovšieho programu, ale spoločnosť tvrdí že dosiahli až 84 percentnú úspešnosť v identifikácii kožných problémov. S týmto nástrojom ide ruka v ruke aj jeden problém, a tým je: pôjdu pacienti s pravdepodobnou diagnózou, ktorú určila aplikácia k dermatológovi? Google zatiaľ nemá v pláne zisťovať, či po vyhľadaní možnej diagnózy, išli nakoniec ľudia riešiť tento problém k lekárovi. Je veľmi pravdepodobné, ako to vidno aj v rôznych facebookových skupinách, že ľudia majú tendenciu riešiť svoje zdravotné problémy (nehovoriac o otázkach, či je tehotenský test pozitívny) s publikom v skupine, než aby išli za odborníkom.

Spoločnosti ako Google sa občas snažia pomôcť ľudom vytvorením nástroja, ktorý by mal uľahčiť vyriešenie vášho problému. Samozrejme, aj tu treba predpokladať, že vaše fotografie použije Google na zlepšenie strojového učenia, minimálne v rámci aplikácie, vďaka čomu by mal byť "zadarmo". Google nedávno uzavrel aj partnerstvo so Stanfordskou Univerzitou, pričom s jej pomocou chce tento pripravovaný nástroj vylepšovať a otestovať v zdravotníckych zariadeniach.

Zdroj: TheVerge,