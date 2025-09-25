Dôkaz o živote na Marse?

NASA má v rukách ďalší dôvod, prečo sa pozorne dívať na Mars. Rover Perseverance, ktorý už štyri roky skúma povrch planéty v kráteri Jezero, tentoraz prekvapil objavom hornín s obsahom organického uhlíka a zvláštnymi minerálnymi usadeninami. Geológovia im dali pracovný názov „Cheyava Falls“ a upozorňujú, že ich farebné a členité štruktúry nemusia byť úplne obyčajné. Na tému upozornil portál ScienceDaily.
Vedci pripomínajú, že hoci organický uhlík sám osebe ešte neznamená dôkaz života, na Zemi je základom všetkých živých organizmov. Ak sa k nemu pridajú minerály ako fosforečnan železa či sulfid železa, vytvára sa zaujímavý obraz prostredia, ktoré mohlo byť kedysi priateľské aj pre mikrobiálne formy života. „Ide o kombináciu, ktorá stojí za pozornosť. Ukazuje nám, že Mars bol omnoho dynamickejší, než sme si mysleli,“ hovorí Joel Hurowitz zo Stony Brook University, hlavný autor štúdie v časopise Nature.
Samotný kráter "Jezero" je dávno vyschnutým jazerom a práve jeho sedimenty uchovávajú stopy dávnych procesov. Geochemické reakcie dokážu napodobniť niektoré znaky biológie, preto sú závery zatiaľ opatrné. Úlohou ďalších rokov bude dôkladná analýza odobratých vzoriek, ktoré sa jedna z pripravovaných medzinárodných misií pokúsi dopraviť späť na Zem.
Či už tieto útvary vznikli činnosťou mikróbov, alebo iba pôsobením chémie a času, sú pre výskumníkov neoceniteľné. Odpovedajú totiž na základnú otázku, aké podmienky panovali na Marse pred miliardami rokov a prečo sa planéta vyvíjala tak odlišne od našej Zeme.
Zdroj obrázku: Perplesity AI,
Pridať nový komentár