Dôkaz existencie prvých hviezd

Prvé hviezdy vznikali približne 100 miliónov rokov po Veľkom tresku. Boli obrovské a končili svoj život ako supernovy, ktoré pri gigantických výbuchoch všetok svoj materiál rozmetali do okolitého priestoru. No až doteraz sme nemali žiaden priamy dôkaz ich existencie.



Výskum publikovaný v časopise The Astrophysical Journal prináša prvý priamy dôkaz. Analýza spektra jedného z najvzdialenejších známych kvazarov ukázal netradične vysoký pomer železa voči horčíku. Tento pomer sa dá vysvetliť špeciálnym výbuchom supernovy, pri ktorom všetok jej materiál skončí v okolitom priestore. Autori výskumu uvádzajú, že pozorovaný kvazar vznikol zo zvyškov hviezdy z prvej generácie hviezd vo vesmíre s hmotnosťou 150 až 300 hmotností Slnka.



Ilustračný obrázok kvazaru ULAS J1120+0641.

Credit ESO/M. Kornmesser, http://www.eso.org/public/images/eso1122a/

Zdroj: https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ac8163