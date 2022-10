Dôjde k dohode medzi Muskom a Twitterom už tento piatok?

Začínajú sa objavovať dohady, podľa ktorých by mala byť uzavretá akvizícia medzi oboma stranami.

Bude kauza "kúpa Twitteru" nakoniec dotiahnutá do úspešného konca? Podľa nedávnych informácií sa mal Elon Musk zaviazať, že už tento piatok (28.10.2022) by malo dôjsť k uzavretiu dohody medzi ním a spoločnosťou Twitter. V prípade, ak by k uzavretiu dohody nedošlo, tak by sa musel Musk postaviť pred súd. Tam by mu hrozila pokuta vo výške jednej miliardy dolárov (približne 995 425 000 eur). O uzavretí dohody mal Musk informovať aj svojich obchodných partnerov, čím chce pravdepodobne znova vzbudiť dôveru v budúce investície do svojich podnikov.

Elon Musk sa zaviazal, že je ochotný kúpiť spoločnosť Twitter, prevádzkujúcu rovnomennú sociálnu sieť za 44 miliárd dolárov (približne 43 853 700 000 eur). Zároveň sa objavili informácie, že by mal Musk spustiť prepúšťanie zamestnancov tejto sociálnej siete. To je aktuálne v trende aj u iných technologických spoločností. Napríklad spoločnosť Meta ohlásila prepustenie približne 12 000 zamestnancov. K podobnému kroku sa odhodlal aj technologický gigant Microsoft, ktorý má zatiaľ prepustiť takmer tisíc zamestnancov. Technologické spoločnosti sa mali k tomu kroku odhodlať z dôvodu klesajúcich tržieb.

