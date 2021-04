Dogecoin rastie! Presiahol hodnotu 10 centov

Kryptomena Dogecoin naberá na hodnote. Aktuálne presiahol hodnotu 10 amerických centov.

Kryptomena, ktorá vznikla viac-menej z recesie, naberá na hodnote. V utorok (13. apríla 2021) presiahla hodnotu desiatich amerických centov. Samotná trhová kapitalizácia Dogecoinu má hodnotu viac ako 11,7 miliárd eur, pričom o prudký rast tejto elektronickej meny sa zaslúžil vo veľkej miere majiteľ automobilovej spoločnosti Tesla a vesmírnej spoločnosti SpaceX - Elon Musk. Túto menu častokrát spomínal na svojom twitterovom účte, kde ju nazval menou ľudí, vďaka čomu sa zvýšila hodnota Dogecoinu o 50 percent. Neskôr v ďalšom tweete prirovnal kryptomenu k božskej mene.

Ťažko povedať, či ide o Muskov zmysel pre humor, alebo to myslí s menou vážne, ale nedávno jeho automobilová spoločnosť Tesla nakúpila kryptomenu Bitcoin v hodnote 1,25 miliárd eur. Neskôr Tesla umožnila nákup elektromobilov, okrem "klasických" peňazí aj formou kryptomeny.

Kryptomena Dogecoin vznikla v roku 2013, ako recesistická mena - memecoin. Samozrejme, nie je jediná, ale prvá. Okrem Muska sa snažia o raketový vzostup spomínanej meny aj skupiny fanúšikov elektronických mien, ktorí chcú vyhnať hodnotu Dogecoinu na čo najvyššiu. Nakoniec sa to fanúšikom tejto kryptomeny podarilo a "memecoin" prekonal hodnotu desiatich amerických centov. To, kam až sa dostane je otázkou. Bude to hlavne záležať od jej popularity, nakoľko meny tohto typu sú od nej viac-menej závislé. Napríklad kryptomena s názvom Meme, začínala na hodnote jedného dolára, teraz sa s ňou obchoduje v hodnote 2000 dolárov.

