Dočkáme sa Half-Life 3 už tento rok?

Half-Life 3 údajne prekonalo vývojové prekážky a možno sa ohlásenia dočkáme už tento rok. Projekt s kódovým označením „HLX“ je podľa viacerých dôveryhodných leakov a dataminingu vo veľmi pokročilej fáze – hra je už hrateľná od začiatku do konca a momentálne prebieha optimalizácia a dolaďovanie obsahu. Testovanie údajne prebieha nielen medzi zamestnancami Valve, ale aj v okruhu ich rodín a priateľov, čo je pri tejto spoločnosti typický krok pred finálnym ohlásením.

HLX je prakticky istým kandidátom na Half-Life 3, alebo aspoň na plnohodnotné pokračovanie, ktoré by malo uzavrieť príbehovú líniu Gordona Freemana. Insideri ako Gabe Follower a Tyler McVicker opakovane upozorňujú na nálezy v kóde Source 2 enginu a v aktualizáciách hier ako Dota 2, Counter-Strike 2 či Deadlock, kde sa objavujú zmienky o HLX a nových technológiách ako ray tracing či AMD FidelityFX Super Resolution, čo sú prvky implementované až v záverečných fázach vývoja.

Nový Half-Life má podľa únikov využívať inovatívnu procedurálnu generáciu – nejde však o generovanie celých svetov ako v No Man’s Sky, ale o dynamické rozmiestňovanie nepriateľov, predmetov a NPC podľa správania hráča. Tento systém pripomína AI Director zo série Left 4 Dead a má zabezpečiť napätie a nepredvídateľnosť každej hry13. HLX by nemal byť VR exkluzivitou, hoci Valve pripravuje nový VR headset s kódovým označením „Deckard“. Ten má umožniť hranie titulov ako Half-Life: Alyx bez potreby PC, no Half-Life 3 medzi VR projektmi podľa insiderov nefiguruje.

Príbeh by mal uzavrieť osudy hlavných postáv a podľa leakov sa časť deja odohrá na planéte Xen, pričom sa spomína aj dynamický denný/nočný cyklus, meniace sa počasie a otvorený alebo polo-otvorený svet. Valve v posledných rokoch masívne naberalo nových vývojárov, často aj tých, ktorí na sérii pracovali v minulosti, čo len posilňuje špekulácie o veľkosti a ambíciách projektu.

Očakáva sa, že oficiálne odhalenie by mohlo prísť už v lete 2025, pričom vydanie by mohlo nasledovať v zimných mesiacoch. Ak sa nič nepredvídané nestane, Half-Life 3 by sa tak mohla po viac než dvoch desaťročiach čakania stať realitou a uzavrieť legendárnu ságu, ktorá definovala žáner FPS hier.

