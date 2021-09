Do 2030 sa budú čipy podieľať na 20% nákladov pri výrobe áut, tvrdí Intel CEO

Pat Gelsinger, aktuálny Intel CEO, odhaduje, že čipy a polovodiče sa budú do roku 2030 podieľať až na 20% nákladov spomedzi ostatných dielov a komponentov, ktoré sú potrebné pri výrobe automobilov. To by znamenalo približne rovnaký podiel ako má v autách samotná pohonná jednotka.

Tento odhad spoločnosti bol prezentovaný na udalosti IAA Mobility 2021 v Mníchove, pričom vychádza z výskumu, ktorý realizoval Roland Berger a McKinsey.

V roku 2019 sa čipy podieľali na približne 4% nákladov spomedzi ostatných komponentov. Čipy sú využívané prevažne v riadiacich jednotkách a tiež vstavaných infotainment systémoch.

Do roku 2030 už budú čipy zabezpečovať oveľa viac komplexnejších úloh súvisiacich s autonómnou jazdou a využívaním umelej inteligencie.

