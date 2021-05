Disney ukázalo svetelný meč zo Star Wars

Filmové štúdio ukázalo ich verziu svetelného meča.

Filmové štúdio Disney konečne ukázalo jeho verziu svetelného meča, ktorý môžete poznať zo ságy Star Wars (Hviezdne Vojny). Určite ním pekne nalákalo fanúšikov tejto filmovej série, pretože bolo zverejnené video, kde si ho môžete pozrieť v plnej kráse. Bohužiaľ, princíp jeho fungovania nie je známy. Niektorí fanúšikovia sa snažia zistiť aspoň jeho hrubý plán z patentových prihlášok filmového štúdia. Predpokladá sa, že za výsuvným mechanizmom môže byť malý elektromotorček, ktorý funguje ako určitá forma zvinovacieho metra. Ten by mal postupne vsúvať plát plastu, na ktorý svieti svetlo z LED, vďaka čomu je viditeľný efekt postupného rozsvecovania svetelného meča.

Svetelné meče si budete môcť naživo "omakať" v jednom z hotelov v Disneylandu s názvom - Disney Wars: Galactic Starcruiser. Tento hotel by mal byť zároveň aj predlohou na pripravovaný zábavný park - Galaxy´s Edge, ktorý má zároveň ponúknuť interaktívne dobrodružstvo pre svojich návštevníkov. V podstate, park by sa mal podobať seriálu Westworld. Nové svetelné meče sú stále vo vývoji vo Walt Disney Imagineering Research and Development, pričom by mal byť ich vývoj dokončený v roku 2022, spolu s dokončením pripravovaného hotela Galactic Starcruiser. Bohužiaľ, ani cena doposiaľ nie je známa, ale bude určite väčšia, než aká je stanovená pre aktuálne predávané meče za 165 eur.

Zdroj: TheVerge,