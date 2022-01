Disney+ príde tento rok aj na Slovensko

Onedlho nám pribudne ďalšia streamovacia služba, dokáže zaujať?

Filmová spoločnosť The Walt Disney Company, spustila v roku 2019 svoju streamovaciu službu s názvom Disney+. Tá bola najskôr dostupná len v niekoľkých krajinách - Spojené štáty americké, Kanada, Holandsko, Portoriko, Austrália a Nový Zéland. Do dnešného dňa je služba dostupná v 64 krajinách sveta. Tento rok sa má streamovací portál rozšíriť do ďalších 42 krajín a 11 území, pričom jednou z týchto krajín je aj Slovensko. Doposiaľ nie je známy dátum oficiálneho spustenia služby, ale predpokladá sa, že by to mohlo byť v lete.

Bohužiaľ, informácie o cenách v jednotlivých krajinách taktiež chýbajú. Streamovacia služba má v súčasnosti 118 miliónov platiacich zákazníkov, pričom spoločnosť chce mať v roku 2024 až 230 miliónov používateľov. Momentálne sú na Slovensku dostupné tieto video služby: HBO Go, ktoré sa onedlho premenuje na HBO Max, Netflix, Voyo a Amazon Prime Video. Spoločnosti stojace za službami zvýšili boj o zákazníka a začali intenzívne dabovať jednotlivé filmy a seriály do slovenského jazyka a okrem toho postupne pribúdajú aj titulky v našom jazyku.

