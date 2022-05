Disney+ prichádza a rovno s akciou

Disney+ sa chystá zabojovať aj na našom trhu.

Na Slovensko prichádza ďalšia streamovacia služba, ktorá chce zabojovať o naše peňaženky. Tentokrát je to Disney+, ktoré svojim príchodom chce hneď upútať zvýhodneným predplatným. Toto predplatné má byť výhodné, ak si službu predplatíte na dvanásť mesiacov. Vďaka tomu by ste mali zaplatiť len za osem mesiacov. Predplatné by malo bežne stáť 7,99 eur za mesiac, čo robí pri dvanástich mesiacoch výslednú sumu 95,88 eur. Lenže ak si zvolíte, že na začiatok zaplatíte ročný poplatok 63,90 eur, tak vás služba bude stáť 5,32 eur mesačne.

Služba samozrejme neponúka len rozprávky z vlastnej produkcie, ale okrem toho si budete môcť pozrieť filmy a seriály zo sveta Marvelu, ale aj obľúbené "pixarovky" a veľa iného audio-vizuálneho obsahu. V prípade predplatenia má byť služba dostupná až pre desať zariadení, pričom s môžete vytvoriť až sedem používateľských profilov. Služba ponúka pozeranie obsahu až na štyroch zariadeniach súčasne, zároveň je aj dostupná funkcia "groupwatch", teda spoločné pozeranie filmu, alebo seriálu. Táto funkcia je dostupná až pre piatich používateľov.

Streamovacia služba Disney+ sa tak pridá k už dostupných platformám u nás - HBO Max, Netflix, Amazon Prime Video, Voyo, Joj Play a podobne. Uvádzacia akcia platí len obmedzený čas, teda do oficiálneho spustenia služby, t.j. 26. júna 2022. E-maily s výhodným predplatným majú prísť záujemcom, ktorý sa pred-registrovali do schránok už 14. júna 2022.

Zdroj: Disneyplus,