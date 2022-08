Disney+ bude zvyšovať ceny a pridá reklamy

Napriek tomu, že spoločnosti pribudli milióny predplatiteľov, bude dvíhať ceny a zavedie reklamy.

Americká spoločnosť The Walt Disney napriek nárastu počtu predplatiteľov plánuje zaviesť vyššie predplatné. Paradoxne, s vyšším počtom zákazníkov vykázala filmová spoločnosť stratu 1,1 miliardy dolárov (približne 1 071 757 500 eur) za tretí štvrťrok 2022. Napriek týmto číslam by mala platforma fungovať so stratou do roku 2024, pričom streamovacia služba má mať aktuálne až 152,1 miliónov predplatiteľov. Platforma Disney+ síce patrí k najmladším, ale ponúka relatívne bohatú videotéku, ktorá je aj tématicky rozdelená do rôznych položiek. V súčasnosti sa mesačné predplatné pohybuje na úrovni 7,99 eur, ktoré sa má onedlho zmeniť.

Spoločnosť Disney plánuje zaviesť predplatné s reklamami po vzore svojho konkurenta - Netflix, ktorý tiež pracuje na predplatnom s reklamou. Plán firmy má byť taký, že aktuálna suma 7,99 eur/mesiac ostane, ale pribudnú reklamy. Predplatné bez reklám má byť až 10,99 dolárov a pravdepodobne rovnaká suma bude aj v eurách. Nanešťastie touto cestou sa vydali aj ďalší poskytovatelia videoslužieb ako HBO Max, Hulu, ale aj ESPN Plus. Zároveň sa vynára otázka, dokedy ľudia budú znášať postupné navýšenie cien, keďže hrozí, že nastane odliv predplatiteľov.

Zdroj: XDA-Developers,