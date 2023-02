Discovery+ zostane naďalej ako samostatná aplikácia

Spájanie platforiem nebude predsa len také, ako sa spočiatku hovorilo.

Spojenie filmových spoločností Warner Bros. a Discovery malo priniesť jednu streamovaciu platformu. To sa nakoniec neudeje a sslužba Discovery+ ostane existovať naďalej. Platforma HBO Max sa premenuje len na Max a mala by ponúknuť čiastočný obsah zo služby Discovery+. Nemilou novinkou by malo byť pravdepodobné zdraženie služby Max. HBO Max sa už teraz stáva nevýhodnou platformou, nakoľko z platformy sa postupne vytráca obsah. Spoločnosť Warner Bros. Discovery tento krok odôvodňuje, ako úsporné opatrenie, na ktoré dopláca v konečnom dôsledku zákazník.

Dôvod, prečo služba Discovery+ ostáva naďalej aktívna, sú podľa spoločnosti nízke prevádzkové náklady. Zároveň je služba veľmi populárna v Spojených štátoch amerických. Diváci majú v rámci služby prístup k dokumentárnym seriálom, ktoré môžete poznať z televízie Discovery, ale aj TLC, prípadne Home Garden TV (HGTV). Zaujímavá je aj cenová politika v rámci oboch platforiem. Služba Discovery+ stojí v USA 5 až 7 dolárov mesačne (približne 4,7 až 6,5 eur). Naproti tomu predplatitelia služby HBO Max si v USA priplatia oveľa viac, pretože mesačný poplatok začína na sume 10 dolárov (približne 9,4 eur) s reklamou a končí na sume 16 dolárov (približne 15 eur) bez reklamy.

Zdroj: Engadget,