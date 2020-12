Discovery+ - ďalšia streamovacia služba na obzore. Už ich začína byť veľa.

Na "ceste" je nová streamovacia služba, ktorá si chce ukrojiť svoj kus koláča na poli streamovania obsahu. Tentokrát je to Discovery+, ktorá ma ponúknuť viac ako 55 000 epizód televízie HGTV, The Food Network, TLC, OWN, Animal Planet a ďalších. Okrem tohto už s existujúceho obsahu sľubuje Discovery týždenný originálny obsah.

Vďaka viac ako 55 000 epizódam, bude uvedenie Discovery Plus na trh najväčším v histórii streamovania. Predplatitelia budú mať hneď od začiatku prístup k takmer všetkým epizódam zo slávnych šou, ako sú 90 Day Fiancé, Property Brothers, Guy Fieri’s Diners, Drive-Ins a Dives, House Hunters a ďalšie. Bude tiež obsahovať dokumentárne seriály, cestovateľské šou a rôzne ďalšie typy televíznych reality show.

Okrem tohto už existujúceho obsahu sľubuje Discovery originálne predstavenia so známymi menami. Na šou s názvom Bobby & Giada v Taliansku zahrajú Bobby Flay a Giada De Laurentiis, kde ochutnávajú jedlo po celom Taliansku. Luda Can’t Cook dá do kuchyne slávneho rappera Ludacrisa aby zistil, ako na tom je.

Takže popri HBO Go/Max, Netflixe, Disney+, Amazon Prime, CBS All Access, Apple TV+ vzniká aj Discovery+.

Zdroj: AndroidAuthority,