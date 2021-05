Discord príde budúci rok na PlayStation

Komunikačná platforma Discord sa vďaka novému partnerstvu so Sony dostane na konzoly PlayStation. Partnerstvo oznámil CEO spoločnosti Sony, Jim Ryan a Discord by sa mal dočkať integrácie začiatkom roka 2022.

Detaily stále nie sú známe, nakoľko partnerstvo je len v prvotnej fáze. Nevieme či teda pôjde najmä o možnosti hlasovej komunikácie, alebo aj posielania správ.

Ešte pred pár týždňami sa hovorilo o plánoch odkúpiť Discord spoločnosťou Microsoft. Nakoniec sa však nezrealizovali. Sony taktiež spoločnosť neodkúpilo, ide iba o formu spolupráce, kedy platformy takto môžu spojiť svoje používateľské základne. Discord má približne 140 miliónov používateľov.

Ak by k rovnakému partnerstvu časom nedošlo aj so spoločnosťou Microsoft, jednalo by sa o citeľnú nevýhodu ich konkurečných konzol Xbox Series X a Xbox Series S.

Zdroj: TechSpot