Detegujú konečne vedci temnú hmotu?

Temná hmota je neviditeľná substancia, ktorá podľa astronómov tvorí väčšinu hmoty vo vesmíre – ostáva jednou z najväčších skladačiek modernej fyziky. Bez nej by nedokázali vysvetliť, prečo sa galaxie nesypú a vesmír sa správa tak, ako pozorujeme. Napriek desaťročiam pokusov ju však nikto priamo neodhalil. Na tému upozornil portál SciTechDaily.
Túto situáciu sa snaží zmeniť tím fyzikov z Univerzity v Zürichu. Využívajú nový typ supravodivého detektora, ktorý dokáže zachytiť mimoriadne slabé signály. Kým doterajšie experimenty s tekutým xenónom boli zamerané na ťažšie častice, unikli im možné stopy veľmi ľahkej temnej hmoty – ľahšej ako elektrón. A práve tu sa otvára priestor pre novú technológiu, označovanú ako SNSPD.
Jej princíp je jednoduchý, no elegantný. Keď do supravodivého vodiča narazí jediný fotón, materiál sa na krátku chvíľu „vypne“ zo supravodivého stavu a prejaví sa malým nárastom odporu. Tento drobný signál sa dá zaznamenať a použiť na hľadanie častíc, ktoré by inak ostali nepovšimnuté. Tím zo Zürichu navyše prispôsobil konštrukciu – použil väčšie mikrodrôty a plochý tvar, aby zvýšil pravdepodobnosť, že cez zariadenie preletí žiadaná častica.
Fyzici sa pritom spoliehajú na efekt nazývaný „vietor temnej hmoty“. Keďže Zem prechádza touto neviditeľnou masou, smer prúdenia by sa mal v ročne opakujúcich cykloch meniť. Nový detektor by tieto jemné zmeny mohol rozpoznať a oddeliť od bežného šumu.
Aj keď výsledky zatiaľ neznamenajú objav, už dnes tento prístup posúva hranice citlivosti a dáva vedcom šancu skúmať dosiaľ nedostupné oblasti.
