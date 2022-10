DeepCool predstavuje čierny variant chladičov AK400, AK620...

DeepCool pár dní dozadu predstavil čierny variant dvoch skvelých chladičov AK400 a AK620. Oba chladiče patria vo svojej triede k tomu najlepšiemu, čo sa dá kúpiť. Ak niekomu vadila strieborná farba chladičov, má sa načo tešiť.

Séria AK400 sa po novom predstaví vo verzii AK400 Zero Dark a AK400 Zero Dark Plus. Druhý menovaný chladič má namiesto 1 ventilátora 2 a tým pádom o niečo lepší výkon. O chladenie sa v oboch prípadoch stará 120mm ventilátor z rozsahom otáčok 500 - 1850RPM.

Séria AK620 sa predstaví iba vo verzii AK620 Zero Dark. Tento chladič dokáže uchladiť až 260W odpadového tepla a o chladenie sa starajú 2x120mm ventilátory s otáčkami 500 - 1850RPM.

Rozhodne poteší cena, ktorá bola stanovená nasledovne:

AK400 Zero Dark – €39.99

AK400 Zero Dark Plus – €44.99

AK620 Zero Dark - €74.99

Na chladiče dáva DeepCool 3 ročnú záruku a dostupnosť chladičov bude na našom trhu od Novembra 2022.

Zdroj: TS