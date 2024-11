DeepComputing sa chce presadiť pomocou otvorenej architektúry procesora

Spoločnosť DeepComputing predstavila novú, limitovanú edíciu základnej dosky RISC-V, ktorá otvára dvere k vytváraniu vlastných, modulárnych počítačov. Táto platforma je ideálna pre nadšencov a vývojárov, ktorí chcú experimentovať s najnovšími technológiami a mať plnú kontrolu nad svojím hardvérom. Základná doska DC-ROMA RISC-V využíva výkonný procesor StarFive JH7110 a ponúka flexibilitu vďaka rôznym konfiguráciám. Od lacnejších modelov pre domácich majstrov až po výkonnejšie verzie pre náročnejšie úlohy, každý si nájde to svoje. Spoločnosť plánuje v roku 2025 spustiť sériovú výrobu nových modelov, čím umožní používateľom upgradovať svoje zariadenia. DeepComputing vyzýva zákazníkov, aby sa zapojili do vývoja a poskytli spätnú väzbu.

Vyzerá to tak, že architektúra RISC-V sa postupne dostáva do popredia, aj keď to ešte vyzerá na dlhú cestu. Napriek tomu je šanca, že spoločnosti DeepComputing by sa nakoniec mohlo postupne presadiť sa. Výhodou tohto procesora je aj jeho otvorená architektúra, takže si v podstate môže ktokoľvek navrhnúť svoj procesor.

Zdroj: Techspot,