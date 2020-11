Debian 11 prejde zmrazovaním kódu

Komunita okolo Debianu sa pripravuje na príchod novej verzie systému.

Aktuálna verzia systému postavenom na Linuxe má číslo jedenásť. Vývojári Debianu pracujú už druhý mesiac na "zmrazení" základných prvkov pre Debian 11 „Bullseye“, ktorý by mal debutovať ako stabilný najneskôr v roku 2021. Systém prechádza dvoma fázami zmrazenia kódu. Prvou je mäkké, ktoré by malo prebehnúť 12. februára a druhou je tvrdé zmrazenie a to by malo prebehnúť 12 marca. Po týchto krokoch by malo prísť už vydanie jedenástej verzie systému.

Ako obvykle, kódové názvy Debianu sú odvodené od postáv vo filmoch Príbeh hračiek. Trixie je modrý plastový dinosaurus, ktorý sa prvýkrát objavil v Toy Story 3. Trixie bude pomenovaná trinásta verzia systému, nadchádzajúca dvanásta verzia systému sa bude volať Bookworm (Knihomoľ). Dvanásta a trinásta verzia systému nemá stanovené presné dátumy vydania, čo už je pri Debiane bežné.

