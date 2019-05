Death Stranding - konečne vieme dátum vydania!

Kto o tejto hre ešte nepočul, tak len v krátkosti uvediem, že sa jedná o akčnú open-world hru, ktorá patrí do trochu „iného súdka“, než hry na aké sme zvyknutí. Dej vás vtiahne do prostredia vojnou spustošenej inak po grafickej stránke nádherne spracovanej krajiny, kde sa za hlavnú postavu (Sam Porter Bridges) budete snažiť znovu spojiť izolované mestá a roztrieštenú spoločnosť, čeliť rôznym nástrahám a ako vidieť na videu

doslova aj zadržiavať dych. Spomínanú hlavnú postavu stvárnil známy herec Norman Reedus (The Walking Dead, The Boondock Saints, Blade 2). Okrem nej v hre účinkujú aj ďalšie postavy, ktoré stvárnili taktiež známi herci, napr. Cliff - Mads Mikkelsen (James Bond: Casino Royale, Doctor Strange, Rogue One: A Star Wars Story), Fragile – Léa Seydoux (James Bond: Spectre, Mission Impossible: Ghost Protocol).

Okrem výbornej ukážky z gameplay, ktorý sprevádza rovnako dobrá hudba (Apocalyptica – Path), sa konečne dozvedáme aj oficiálny dátum vydania tejto hry, ktorý je stanovený na 8. november 2019 pre platformu Playstation 4. Samotnú hru si je už možné aj predobjednať. Tu máte možnosť výberu z viacerých edícií: Štandardná, špeciálna, digitálna deluxe edícia a ešte zberateľská edícia. Každá z týchto edícií ponúkne okrem samotnej hry aj rôzne vybavenie pre postavu v hre, či iné doplnkové veci (napr. Samove zlaté okuliare, zlatý skeleton, či brnenie, ktoré zvýši obranu postavy, hudobný album na stiahnutie v digitálnej podobe, prívesok, kufrík,...).

Zdroj: PlayStation, Youtube