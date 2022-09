Dartha Vadera bude odteraz nahovárať umelá inteligencia

Generáciu hlasového prejavu bude mať na starosti umelá inteligencia s názvom Respeecher.

Legendárny hlas jednej z najpopulárnejších záporných postáv - Dartha Vadera bude po novom nahovárať umelá inteligencia. Pôvodne zápornú postavu daboval herec James Earl Jones, ktorý má 91 rokov a Dartha Vadera hral takmer 45 rokov. Herec sa už dlhšiu dobu vyjadroval, že by rád skončil s touto postavou, čo podnietilo tvorcov série Star Wars hľadať alternatívy. Ako odpoveď na otázku: "Čo teraz?" prišla umelá inteligencia s názvom Respeecher, ktorú vyvíja ukrajinská spoločnosť. Táto umelá inteligencia využíva hlboké učenie na modelovanie replikácie ľudskej reči.

Toto nie je prvýkrát, čo filmová spoločnosť Lucasfilm použila túto umelú inteligenciu. Štúdio už skôr použilo Respeecher pre nahovorenie herca Marka Hamilla v seriály Mandalorian, kde bol hlas takmer nerozoznateľný od skutočného. Postava Dartha Vadera vo filmovej a seriálovej sérii má vždy len pár riadkov textu v scenári. Na vytvorenie "klonu" spoločnosť použila dávnejšie hercove repliky z filmov Star Wars.

Respeecher vytvára aj obavy ohľadom bezpečnosti, nakoľko vie takmer dokonale napodobniť akýkoľvek ľudský hlas. To by mohlo viesť k rôznym druhom zneužitia hlasovej autentifikácie, ale aj prípadnému porušeniu autorských práv. Spoločnosť si preto svoju technológiu prísne stráži. Napriek tomu vzniká open-source klon s názvom - Koe Recast, ktorý by už mohol byť zneužitý na nekalé praktiky.

