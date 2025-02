DARPA spúšťa stavbu konštrukcií vo vesmíre!

Konštruovanie rakiet staníc, sónd, rakiet vo vesmíre? Onedlho to bude pravdepodobne realitou.

Agentúra pre pokročilé obranné výskumné projekty (DARPA) oznámila významný posun v záverečnej fáze svojho programu NOM4D. Po úspešnom laboratórnom testovaní prichádza prechod k malým orbitálnym demonštráciám. Cieľom je zhodnotiť nové materiály a montážne techniky priamo vo vesmíre, čo predstavuje kľúčový krok k vývoju rozsiahlych orbitálnych štruktúr.

Program NOM4D, ktorý bol spustený v roku 2022, snaží sa prekonať obmedzenia veľkosti a hmotnosti nákladných priestorov rakiet, ktoré sú prekážkou pri konštrukcii vo vesmíre. Namiesto spoliehania sa na vopred zložené konštrukcie, DARPA prichádza s inovatívnym prístupom - uloženie ľahkých surovín do kapotáže rakety s následnou montážou na obežnej dráhe. Tento prístup by mohol umožniť výstavbu oveľa väčších a efektívnejších štruktúr, než je v súčasnosti možné. DARPA, povzbudená úspechmi výskumných tímov v predchádzajúcich fázach programu, teraz dáva zelenú testovaniu vo vesmíre.

V rámci testovacej fázy programu NOM4D tím z Caltechu v spolupráci so spoločnosťou Momentus predvedie technológiu autonómnej robotickej montáže na palube Momentus Vigoride Orbital Services. Tento experiment, ktorý je naplánovaný na spustenie vo februári 2026 na rakete SpaceX Falcon 9, postaví vo vesmíre kruhový nosník s priemerom 1,4 metra. Ďalší tím z University of Illinois Urbana-Champaign v spolupráci s Voyager Space predvedie na Medzinárodnej vesmírnej stanici v apríli 2026 technológiu vysoko presnej výroby kompozitov vo vesmíre. Úspech týchto demonštrácií by mohol mať ďalekosiahle dôsledky pre komerčné vesmírne podniky a záujmy národnej bezpečnosti. V budúcnosti by tieto technológie mohli umožniť konštrukciu RF antén s priemerom 100 metrov, čím by sa výrazne zlepšilo situačné povedomie v cislunárnom priestore. Okrem obranných aplikácií by program NOM4D mohol pomôcť vytvoriť ekosystém výroby vo vesmíre a pripraviť pôdu pre orbitálne čerpacie stanice, vesmírne solárne farmy a ďalšie komerčné a národné bezpečnostné infraštruktúry.

Zdroj: Techspot,

Zdroj obrázku: Perplexity AI,