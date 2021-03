DARPA si prizvala na pomoc dvoch technologických gigantov

Agentúre DARPA majú pomôcť so šifrovaním dvaja technologický giganti.

Microsoft a Intel podpísali dohodu s agentúrou DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), podľa ktorej majú pomôcť vyvinúť šifrovanie, ktoré bude plne homomorfné (FHE). To by malo eliminovať slabé miesta v rámci dešifrovania údajov na ďalšie spracovanie. DARPA si sľubuje od FHE vykonávanie výpočtov šifrovaných údajov, čím by chcelo eliminovať riziko dešifrovanie údajov. Bohužiaľ, tento úkon si vyžaduje veľké množstvo výpočtového výkonu. Preto sa agentúra rozhodla spustiť program DPRIVE (Data Protection in Virtual Environments), do ktorého zapojila obe technologické spoločnosti. Tie by mali pracovať na hardvérovom akcelerátore pre FHE výpočty.

Obe spoločnosti sa budú zaoberať návrhom, vývojom a overovaním IP blokov, ktoré sa budú používať na úrovni hardvéru, ale aj v rámci softvérového balíku. Tak isto sa spoločnosti budú zaoberať normalizáciou a vývojom noriem pre FHE. Intel sa vyjadril, že chce naďalej podporovať vývoj tejto technológie aj na akademickej pôde. Microsoft by rád prispel do vývoja svojimi skúsenosťami s cloud computingom a homomorfným šifrovaním. Pritom obe spoločnosti veria, že spoločnými silami dokážu vyvinúť technológiu, ktorá bude aj komerčne úspešná.

Aktuálne je spracovávanie FHE údajov veľmi pomalé. Projekt DPRIVE by mal tento úkon zrýchliť, zároveň by mala byť dodržaná ochrana údajov a súkromie užívateľov.

Zdroj: Neowin,