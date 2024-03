Ďalšie prepúšťanie v hernom premysle?

Legendárne herné štúdio plánuje veľké prepúšťanie!

Spoločnosť zaoberajúca sa tvorbou hier - Electronic Arts (EA) ohlásila ďalšiu vlnu prepúšťania, v poradí už tretiu. V tomto kole prepúšťania má prísť o prácu 650 až 670 zamestnancov spoločnosti. Napriek tomu sa snaží herný gigant nájsť iné uplatnenie v rámci firmy a to hlavne presunutím na iné pracovné pozície, prípadne do iných herných štúdií spadajúcich pod značku EA. O tomto kroku informoval priamo generálny riaditeľ spoločnosti Electronic Arts - Andrew Wilson. Za rozhodnutím prepúšťať má byť aj snaha spoločnosti "osekať" veľký počet rozpracovaných projektov. Jedným zo zrušených projektov má byť aj hra FPS zo sveta Star Wars, o čom boli dotknutí pracovníci vopred informovaní a mali by byť presunutí na iné projekty. O aké ďalšie projekty sa jedná zatiaľ nie je známe, ale malo by sa jednať o hry priamo spadajúce pod tohto giganta.

Rušenie sa dotkne aj pomerne nedávno založeného herného štúdia - Ridgeline, ktoré sa zaoberalo tvorbou hier pre jedného hráča zo sveta Battlefield. Niektorí zo zamestnancov tohto štúdia majú byť presunutí pod iné herné projekty, akými sú napríklad - Ripple Effect, či Battlefield. Vývoj FPS pre jedného hráča zo sveta Battlefieldu by malo prevziať iné herné štúdio - Criterion. Herný gigant plánuje zrušiť aj niektoré svoje mobilné hry - Lord of the Rings, Tap Sports Baseball, F1 Mobile a Kim Kardashian Hollywood a ich činnosť má byť ukončená v najbližších dňoch. K rušeniu mnohých projektov dochádza pravdepodobne preto, že sa spoločnosti Electronic Arts doteraz nepodarilo nájsť giganta, ktorý by ich vzal pod "svoje krídla". V tomto prípade sa vzhľadom na dlhodobú spoluprácu očakávalo, že by to mohla byť spoločnosť Disney, no nestalo sa tak.

Zdroj: Neowin,