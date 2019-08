Ďalšie pokračovanie úspešnej série Need for Speed: Heat

Známe závody rýchlych áut Need for Speed od spoločnosti Electronic Arts a štúdia Ghost pokračujú svojim ďalším prírastkom, tentokrát s podnázvom "Heat". Fanúšikovia sa môžu tešiť na denné preteky o peniaze, či nočné nelegálne a bláznivé naháňačky s policajtmi. Hráči si budú môcť vybrať medzi jazdou v noci alebo cez deň. Samozrejmosťou budú všelijaké "tuningové" úpravy a vylepšenia vozidiel. Need for Speed Heat má vyjsť 8. novembra na platformách PC, Xbox One a Playstation 4 a podľa všetkého by nemal mať žiadne mikrotransakcie. O pár dní bude na Gamescome 2019 predstavený aj gameplay k tejto hre. Zatiaľ si môžete vychutnať jeho prvý trailer:

Zdroj: EA, YouTube