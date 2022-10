Ďalšia veľká technologická spoločnosť mala prepúšťať

Po Mete by mal prepúšťať aj ďalší technologický gigant.

Pomerne nedávno sme vás informoval o tom, že americká spoločnosť Meta má prepustiť takmer 12 000 zamestnancov. Teraz sa objavila informácia, podľa ktorej má aj americký technologický gigant Microsoft prepúšťať svojich zamestnancov. Tvorca operačného systému Windows má podľa hovorcu prehodnocovať svoje obchodné aktivity, čo by sa malo prejaviť v prípadnom prepúšťaní. Spoločnosť má v súčasnosti pokračovať v investíciách a budovaní nových skupín programátorov pre zaujímavé projekty. Lenže sa objavili aj predpoklady, že by spoločnosť Microsoft mala rozpustiť niekoľko tímov, no zatiaľ nie je známe, ktoré.

Odhaduje sa, že prepúšťanie by sa malo dotknúť divízií - Xbox, Experiences and Devices a právnikov. Rozviazanie pracovných pomerov by sa malo týkať hlavne regionálnych pracovníkov, teda hlavne ľudí pracujúcich v zahraničí. Náznaky, že sa niečo deje boli aj v tom, že spoločnosť spomalila nábor nových pracovníkov, podobne ako sociálna sieť Facebook. Zároveň toto nie je prvá vlna prepúšťania v spoločnosti, pretože ešte v júni tohto roku bolo prepustených 1 800 ľudí z 180 000 z divízie Azure.

Pravdepodobne bude prepúšťať aj spoločnosť Google, ktorá tiež postupne pozastavuje nábor nových zamestnancov. V tomto prípade sa mal generálny riaditeľ spoločnosti - Sundar Pichai vyjadriť, že firmu čakajú neisté časy.

Zdroj: Engadget,