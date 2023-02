Ďalšia spoločnosť pracuje na integrácii umelej inteligencie do svojich produktov

Tentokrát sa jedná o čínsku technologickú spoločnosť.

Technologické spoločnosti po celom svete začínajú postupne nasadzovať umelú inteligenciu do svojich produktov. Prvým takým technologickým gigantom je Microsoft, ktorý pracuje na integrácii AI ChatGPT do internetového prehliadača Edge a vyhľadávača Bing. Pozadu samozrejme nechce ostať ani spoločnosť Google, ktorá prevádzkuje svetovo najpoužívanejší rovnomenný vyhľadávač. Lenže tu sa spoločnosti z Mountain View zatiaľ veľmi nedarí a integrácia zatiaľ spôsobuje problémy. Vyhľadávač zatiaľ podáva nepresné výsledky.

Ďalšou veľkou spoločnosťou, ktorá sa snaží integrovať umelú inteligenciu do svojich produktov je čínsky gigant Baidu. Spoločnosť pracuje na svojej AI približne od roku 2019 a nazvala ju Ernie (Enhanced Representation through Knowledge Integration). Umelá inteligencia Ernie má byť schopná už porozumieť textu a následne vytvárať obrázky podľa zadania. Spomínaná AI má tvoriť základ budúceho vyhľadávača, ktorý je v Číne najpoužívanejší. Spočiatku bude Ernie sprístupnený vo forme aplikácie. Zatiaľ ale nie je známy dátum, kedy spoločnosť Baidu integruje "Ernieho" do svojho vyhľadávača.

Dalo by sa povedať, že rok 2023 bude rokom umelej inteligencie.

Zdroj: Neowin,