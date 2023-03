Ďalší Xiaomi smartfón dostáva MIUI 14!

Nadstavba MIUI 14 prichádza na ďalšie zariadenie.

Čínska spoločnosť Xiaomi postupne pracuje na rozširovaní svojej grafickej nadstavby MIUI medzi ďalšie smartfóny. Tentokrát sa môžu tešiť majitelia smartfónu Xiaomi 11 Lite 5G, ktorý by mal onedlho dostať aktualizáciu. Zariadenie sa momentálne nachádza v programe Mi Pilot, kde prebieha testovanie nových verzií MIUI a Androidu na jednotlivé smartfóny. Aktualizácia pre toto zariadenie by mala mať 3,6 GB, čím sa radí k tým pomerne veľkým. Majitelia zariadenia Xiaomi 11 Lite 5G sa okrem novej nadstavby MIUI 14 môžu tešiť aj na nový operačný systém Android s poradovým číslom 13. Aktualizácia by mala prísť pod názvom V14.0.2.0.TKQMIXM.

Nová verzia systému ponúkne rýchlejšie reakcie zariadenia, za čo je možné vďačiť aj odľahčeniu samotnej nadstavby MIUI. Vylepšenia sa dočkal aj panel upozornení. Programátori spoločnosti Xiaomi zapracovali aj na vylepšení používateľského rozhrania a to sa týka aj zabezpečenia systému. Nová nadstavba by tak mala byť rýchlejšia a pôsobiť plynulejšie oproti starším. Tešiť by sa mohli onedlho aj majitelia smartfónu Xiaomi 11 Ultra, ktorý by mal v priebehu tohto mesiaca taktiež dostať aktualizáciu na MIUI 14 s OS Android 13.

Zdroj: Gizchina,