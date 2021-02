Ďalší test rakety Starship skončil výbuchom

Spoločnosť SpaceX odpálila v rámci testu SN9 ďalší prototyp svojej rakety Starship. Pristátie však znovu nezvládla.

Bol to už deviaty test rakiet Starship a zahŕňal let do výšky viac ako 10 kilometrov. Po dosiahnutí tejto výšky zmenila raketa svoj uhol na uhol, v akom by prichádzala do zemskej atmosféry z vesmíru a následne začala klesať na kontrolované pristátie.

Je to druhý takýto test, pričom prvý (SN8) sa konal v decembri. Test SN9 úspešne dosiahol cieľovú nadmorskú výšku a vykonal manéver „belly flop“. Pristávanie však neprebehlo tak hladko. Raketa sa nestihla vyrovnať do vertikálnej polohy a tiež k zemi smerovala priveľkou rýchlosťou, čo spôsobilo následný výbuch. Spoločnosť SpaceX mala v decembri s testom SN8 veľmi podobné skúsenosti, pričom veci šli hladko až do pristávacej časti testu. Počas testu SN8 však prototyp vyzeral byť lepšie orientovaný na pristátie, avšak dosadal ešte väčšou rýchlosťou.

Raketa Starship je navrhnutá tak, aby vykonala pristátie bez akéhokoľvek poškodenia za účelom opätovného použitia. Spoločnosť uviedla, že okrem pristátia všetko prebehlo tak, ako malo. Predovšetkým išlo o zber údajov, ktoré pomôžu vylepšiť ďalšie testy a vývoj rakiet Starship.

Spoločnosť SpaceX sa už čoskoro pravdepodobne pokúsi o ďalší test (SN10) prototypu rakety Starship, ktorý je už teraz prichystaný na kozmodróme v Boca Chica (vedľajšia raketa na videu vyššie).

