Ďalší technologický gigant ohlásil hromadné prepúšťanie

Technologický svet aktuálne prechádza ťažkým obdobím.

Pandémia koronavírusu priniesla v technologickom svete nečakaný rast, vďaka zvýšenému dopytu po nových počítačoch, tabletoch, smartfónoch a podobne. Takže, aby technologické spoločnosti pokryli dopyt, začali masívne prijímať nových zamestnancov. Lenže pandémia takmer pominula a tým klesol dopyt po potrebe nových elektronických zariadení. Tento klesajúci trend zároveň zastavil finančný rast spoločností a tie, aby zmiernili "pád", zastavujú nábory nových zamestnancov a postupne sa uchyľujú k hromadným prepúšťaniam.

Na zoznam spoločností, ktoré sa rozhodli prepúšťať zamestnancov sa po novom pridáva aj americký technologický gigant Microsoft. Prepúšťanie by malo byť ohlásené už 24. januára 2023, kedy by mal byť oznámený výkaz za najpomalší nárast príjmov. Zároveň je to aj paradox, keďže nedávno spoločnosť stojaca za vývojom operačného systému Windows ohlásila zmenu v zamestnaneckých benefitoch. Zamestnanci totiž dostali od svojho zamestnávateľa benefit v podobe neobmedzeného pracovného voľna.

Prepúšťať budú, alebo prepúšťajú napríklad aj tieto spoločnosti - Amazon, Meta (Facebook), či Google.

Zdroj: Techspot,