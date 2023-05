Dajte starým smartfónom nový zmysel života

Bohužiaľ cesta k novému životu nie je ľahká.

Ročne sa predá milióny nových smartfónov, dalo by sa povedať až miliardy. Približne rovnaké množstvo končí v šuflíkoch, či v odpade a to aj napriek tomu, že väčšina týchto zariadení je funkčná. Ich jedinou vadou je len to, že sú staré. Najhlavnejším problémom je v tomto prípade náročnosť aplikácií, ktoré majú postupom času veľkosť niekoľko stovák magabajtov, ale aj ich náročnosť na HW. Určitú mieru viny majú na tom aj samotný výrobcovia smartfónov, ktorí v snahe "chŕliť" čo najviac zariadení, zanedbávajú softvér. Teda operačný systém nie je vzhľadom na použitý čipset vyladený (česť výnimkám) a to býva tiež veľkým kameňom "úrazu".

Predstavte si, že máte svoj obľúbený smartfón, ktorému končí softvérová podpora. Výrobca chce ešte rýchlo stihnúť vydať poslednú aktualizáciu, lenže tá nie je dostatočne doladená a zrazu máte problém. Smartfón, už nie je taký ako doteraz, napríklad sa zasekáva. Funkcie, ktoré boli dovtedy bezproblémové, sú už problémom a opravy sa už nedočkáte, lebo skončila podpora výrobcu. Preto smartfón odložíte, prípadne dáte na recykláciu, alebo dáte dieťaťu (čo je ešte tá najlepšia voľba). Lenže svojmu starému zariadeniu môžete dať aj druhý život inak.

To si vyžaduje určité zručnosti, čítanie dokumentácie, postupov, či hľadania návodov a to predstavuje pre väčšinu ľudí problém. Základom je vždy odomknutie zavádzača (bootloadera), vďaka čomu môžete nahrať do zariadenia upravený softvér na manipuláciu s operačným systémom, partíciami a podobne. Komunita okolo smartfónov je pomerne veľká a značky ako Xiaomi, OnePlus, Samsung, Nokia, či Huawei sú vo veľkom podporované. Vďaka tejto komunite, môžete "prepáliť" OS vášho zariadenia na najnovšiu verziu operačného systému Android. Zároveň vaše zariadenie získa funkcie, ktoré doteraz nemal ani od výrobcu.

Existujú taktiež projekty, ktoré chcú dať zariadeniam iný zmysel existencie. Napríklad môžete premeniť svoj smartfón na zariadenie schopné streamovať vašu obľúbenú hudbu. Prípadne môžete váš starý tablet premeniť na zariadenie schopné ovládať domácnosť. Tu ale vzniká menší problém v tom, že tieto zariadenia budú väčšinu svojho času pripojené na zdroj energie a batéria sa tým pádom stáva rizikom. Bohužiaľ väčšina smartfónov a tabletov nemá funkciu "kiosku", teda ak je napojená na nabíjačku, tak po nabití odpojí batériu a ďalej funguje na nabíjačke. Ostáva len veriť, že aj tento problém časom vyrieši komunita.

Ak teda ešte máte svoj starý smartfón, skúste mu dať šancu na druhý život.

Zdroj: ArsTechnica,