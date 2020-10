Dacia Spring, najlacnejšie e-auto na trhu?

Dacia sa oficiálne pridáva k výrobcom elektromobilov.

Rumunská automobilka po vzore iných výrobcov áut predstavila svoj prvý elektromobil Spring, ktorý mierne kopíruje dizajn populárneho Dustera. Pohon bude mať na starosti 33 kW elektromotor, ktorý predstavuje ekvivalent 44 koní s krútiacim momentom 125 Nm, ktorý napája 26,8 kWh batéria. Na stovku sa dostanete pod pätnásť sekúnd a rýchlosť bude obmedzená na 125 kilometrov za hodinu.

Dojazd by mal byť 295 km mimo mesto, kombinované mesto/mimo mesto, by mal byť na úrovni 225km. Spring sa bude vyrábať v troch verziách: klasická, mini-dodávková a pre car-sharingové spoločnosti. Kufor má kapacitu 300 l, po sklopení zadných sedadiel sa zväčší na 600 litrov. Novinka sa má nabiť na 80% kapacity batérie za jednu hodinu pomocou nabíjacej stanici na striedavé napätie. Novú Daciu si budete môcť doplniť v rámci príplatkovej výbavy aj o klimatizáciu a infotainment s podporou Android Auto a Apple CarPlay. Poteší aj podpora spolupráce elektromobilu so smartfónom cez aplikáciu My Dacia. Cena nebola doteraz zverejnená, ale pri cenovej politike Dacie môžme očakávať, že bude atraktívna.

Zdroj: Renault,