Cybertruck má prísť už budúci rok

Že by sme sa po štyroch rokoch konečne dočkali začiatku výroby Tesly Cybertruck?

Aktuálne sú to tri roky, od predstavenia elektromobilu Cybetruck, pričom malo byť na trh uvedené už roku 2021, lenže sa tak nestalo. Následne na to prišlo oznámenie, v ktorom majiteľ spoločnosti Tesla - Elon Musk ohlásil, že ani tento rok záujemcovia neuvidia tento elektromobil. Pričom toto ohlásenie sa týkalo aj automobilov - Tesla Semi a Tesla Roadster. To sa má ale zmeniť, nakoľko mal Musk na otváracom ceremoniáli nemeckého závodu oznámiť, že tento rok by mal byť ukončený vývoj Cybertrucku. S tým, že výroba by sa mala rozbehnúť už počas budúceho roka.

Bohužiaľ Musk nedal okrem roka 2023, žiadny iný dátum. Nakoľko tento rok má byť zameranie spoločnosti Tesla úplne iné. Presnejšie by sa malo jednať o robota Optimusa. Zároveň by mal prebiehať aj vývoj nových produktov - Powerwall 3 a nová verzia solárnej strechy. Automobilová spoločnosť Tesla tak trochu aj zaspala, keďže konkurenčná automobilka Ford už vyrába svoj terénny elektromobil F-150 Lightning. Podobne je na tom aj spoločnosť GMC s elektromobilmi - Hummer EV a R1T. Tesla Cybertruck by sa mala vyrábať v závode Gigafactory v americkom štáte Texas.

Zdroj: InterestingEngineering,