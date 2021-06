Cyberpunk 2077 sa vracia na PlayStation

Cyberpunk 2077 sa opäť vracia na PlayStation Store a je teda na túto konzolovú platformu celosvetovo dostupný. Hra bola kvôli sťažnostiam hráčov na problémy s výkonom a na rôzne chyby po vydaní 10. decembra 2020, dočasne pre PlayStation nedostupná.

CD Projekt Red v posledných mesiacoch pracoval na opravách a optimalizáciách. Tiež by malo dochádzať k menej pádom, ako tomu bolo po vydaní. Hru je však oficiálne doporučené hrať na výkonnejších PS4 Pro a PS5, napriek optimalizáciám nie je výkon PS4 dostatočný pre optimálny zážitok.

#Cyberpunk2077 is now back on the PlayStation Store.



You can play the game on PlayStation 4 Pro and PlayStation 5. Additionally, a free next gen upgrade will be available for all owners of the PS4 version of Cyberpunk 2077 in the second half of 2021. pic.twitter.com/RTkptIHOb4