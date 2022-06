Cyberpunk 2077 bude mať stolnú hru

Projekt je momentálne na Kickstarteri, kde čaká na dodatočné financie.

Spoločnosť CMON Games chce s podporou fanúšikov vytvoriť stolnú hru inšpirovanú populárnym PC titulom Cyberpunk 2077. Stolná hra by sa v tomto prípade mala volať Cyberpunk 2077: Gangs of Night City. Toto nie je prvá počítačová hra, ktorú spoločnosť CMON Games previedla do stolnej podoby. Svojej adaptácie sa dočkali aj tieto hry - Bloodborne, God of War, ale aj veľa iných. Nová stolná hra má byť pre jedného až štyroch hráčov, kde sa vžijete do úlohy vodcu gangu. Pritom vás budú čakať boje s nepriateľskými skupinami a zároveň budete musieť získať nad nimi nadvládu.

Hra Cyberpunk 2077: Gangs of Night City má čerpať zo svojej počítačovej verzie a nie priamo od tvorcu Mikea Pondsmitha. Práve on sa postaral o vznik predlohy, ktorá inšpirovala herné štúdio CD Projekt Red k tvorbe Cyberpunk: 2077. Tvorcom sa podarilo na platforme Kickstarter takmer strojnásobiť investície a čiastka presiahla 100 000 dolárov (približne 94 725 eur), pričom do konca zbierky ostáva ešte niekoľko dní. V prípade záujmu financovania si musíte pripraviť sumu 110 dolárov (približne 104,20 eur, čo je zároveň jediná možná čiastka pre príspevok. Trošku len zamrzí, že plastové postavy budú nenatreté, teda budú vyzerať ako plastový vojačikovia.

Zdroj: TheVerge,