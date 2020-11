Cyberpunk 2077 bude mať pôsobivý soundtrack

Na soundtracku hry Cyberpunk 2077 sa predstavia umelci zo skutočného sveta pod pseudonymami v hre.

Cyberpunk 2077 je ambiciózne sci-fi RPG v otvorenom svete od CD Projekt RED, tvorcov Zaklínača. Hra bude obsahovať originálny soundtrack zložený z niekoľkých známych umelcov ako Grimes, Run the Jewels a ďalších. Hra bude mať podobné rádio/rádiá iným hrám, ako napríklad GTA V.

Nová správa od spoločnosti Pitchfork prináša ešte viac podrobností o soundtracku tejto doteraz nevydanej hry a odhaľuje, že bude obsahovať rozhlasové stanice podobné hrám ako GTA V a Watch Dogs: Legion s originálnou hudbou od skutočných svetových umelcov maskovaných pod pseudonymami v hre. Napríklad Grimes sa stáva „Lizzy Wizzy“, zatiaľ čo Run the Jewels sa stáva „Yankee and the Brave“.

Samotný zoznam:

Volume 1

Run the Jewels (Yankee and the Brave) - "No Save Point"

SOPHIE / Shygirl (Clockwork Venus) - "BM"

Le Destroy (The Bait) - "Kill Kill"

Yugen Blakrok (Gorgon Madonna) - "Metamorphosis"

Konrad Oldmoney feat. Cerbeus (7 Facas) - "Dinero"

Deadly Hunta / Maro Music (Footage Missing) - "When It's War'

The Armed (Homeschool Dropouts) - "Night City Aliens"

Converge (Shattered Void) - "I Won't Let You Go"

Aligns (Rubicones) - "Friday Night Fire Fight"

Tomb Mold (Bacillus) - "Adaptive Manipulator"

Deafkids (Tainted Overlord) - "Selva Pulsátil"

Volume 2

Namakopuri (Us Cracks) - "PonPon Shit"

Grimes (Lizzy Wizzy) - "Delicate Weapon"

Rat Boy (IBDY) - "Who's Ready for Tomorrow"

HEALTH (Window Weather) - "Major Crimes"

Rosa Walton (Hallie Coggins) - "I Really Want to Stay at Your House"

Nina Kraviz (Bara Nova) - "Surprise Me, I'm Surprised Today"

Raney Shockne feat. COS and Conway (Point Break Candy) - "Hole in the Sun"

Gazelle Twin (Trash Generation) - "History"

Poloz (Tinnitus) - "On My Way to Hell"

Zdroj: WindowsCentral,