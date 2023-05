Črtá sa spolupráca medzi spoločnosťami MediaTek a Nvidia?

Procesor vyvinutý spoločnými silami, by mal byť určený pre iné zariadenia, akými sú smartfóny.

Juhokórejská spoločnosť Samsung uzavrela partnerstvo s americkou firmou AMD. Vďaka tomu prémiové procesory Samsung Exynos obsahujú GPU od AMD. Lenže na svete sa črtá nečakaná spolupráca medzi taiwanským výrobcom mobilných procesorov - MediaTek a americkou spoločnosťou Nvidia. V prípade, že čakáte nové ARM CPU pre smartfóny, musíme vás sklamať. Spoločnosť MediaTek chce s novými procesormi zamerať na segment ultra prenosných notebookov.

Taiwanský výrobca ARM CPU aktuálne vyrába procesory pre Chromebook zariadenia, kde ovláda približne 20 percent trhu. No spoločnosť chce byť konkurenciou aj pre Qualcomm, ktorý má momentálne silnú prevahu v zariadeniach používajúcich ARM verziu OS Windows. V prípade úspešnej spolupráce, by mohli byť takéto čipsety schopné konkurovať aj procesorom spoločnosti Apple. To by pritom nebol až taký nereálny cieľ, nakoľko MediaTeku sa podarilo získať všeobecné uznanie za svoje CPU Dimensity 9xxx. Tie sú schopné konkurovať aj prémiovej rade Snapdragon 8 gen x, vyrábané spoločnosťou Qualcomm.

Nvidia sa medzitým už dlhšiu dobu vyhýba ARM architektúre pre bežné zariadenia, vývoj a výrobu sústredí v tomto prípade hlavne pre serverové riešenia.

