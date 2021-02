Črtá sa budúca dohoda Apple automobilu s Nissanom?

Nissan tvrdí, že je otvorená pre dohody ohľadom budúcich (plánovaných) automobilov od Apple.

Po úvodnom oznámení, že rokuje Apple o svojom automobile s viacerými hráčmi sa Hyundai vyjadril, že s nimi neprebiehajú žiadne rokovania. Či nie je možná dohoda s Hyundai v dôsledku vnútorných nezhôd alebo niečoho iného nie je známe, avšak zdá sa, že Apple nebude mať problém so zabezpečením iného partnera pre tento projekt. Predstavitelia spoločnosti Nissan dnes uviedli, že sú otvorení pre spoluprácu so spoločnosťou Apple potom, čo ich na to jeden z novinárov opýtal.

Niektorí analytici z odvetvia navyše naznačujú, že rovnako ako v prípade ostatných produktov, bude Apple hľadať viac ako jedného dodávateľa a už rokuje s ďalšími japonskými výrobcami automobilov.

