Cooler Master odhaľuje novinky na veľtrhu Computex

Spoločnosť Cooler Master odhaľuje novinky pri príležitosti veľtrhu Computex – počítačové skine, napájacie zdroje, chladenie aj periférie. Čo všetko výrobca predstavil.

Portfólio počítačových skríň sa rozrástlo o niekoľko nových modelov. Odhalené boli dva kusy zo série Silencio – S400 a S600, tiež MasterCase H100 mini-ITX veľkosti s 200 mm RGB ventilátorom, MasterCase SL600 Black Edition s čiernym povrchom a Cosmos C700P Black Edition. Ťažiskovým témou v oblasti napájacích zdrojov bude pre spoločnosť predstavenie nového konceptu do troch sérií podľa účinnosti – XG Gold Essential, XG Gold Advanced a XG Gold Plus.

Pokiaľ ide o chladenie, výrobca uvádza AiO (All in One) vodné chladenie s duálnou pumpou, vrátane integrácie dvojkomorového systému do každej z púmp čo znamená, že zvýšený prietok a tlak chladiacej kvapaliny absorbuje teplo rýchlejšie v porovnaní s tradičnými AIO chladiči. Novinkou pre výrobcu sú bezdrôtové periférie s ktorými debutuje. Doteraz mal síce vo svojom portfóliu klávesnice, či myšky, ale išlo o klasické káblové riešenia.

Medzi novopredstavenými je mechanická Bluetooth klávesnica SK851, ktorá ponúka tenký dizajn s RGB podsvietením, nízkoprofilové Omron spínače, Bluetooth 4.0 a výdrž 15 hodín. MM831 je bezdrôtová myš s kvalitným senzorom s až 32000 dpi, pričom ju možno nabíjať pomocou Qi technológie. Bezdrôtový headset MH670 používa konektivitu v pásme 2,4 GHz, má virtuálny 7.1 kanálový priestorový zvuk s jednosmerným mikrofónom.

Zdroj: KG