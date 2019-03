CodeCon 2019 - 2.4 v Bratislave

V utorok 02.04.2019 od 08:00 sa v Bratislave uskutoční IT vývojárska konferencia CodeCon 2019, ktorá sa bude konať v duchu od vývojárov pre vývojárov. Na konferencii sa stretnú programátori z celého Slovenska a Česka.

CodeCon stránka

Facebook event

Na CodeCon 2019 nás čakajú brutálne zaujímavé témy od domácich odborníkov. Prednášky budú z rôznych oblastí od webového vývoja, mobilného vývoja, Internet of Things a iné. Veríme, že každý vývojár si príde na svoje.

IT vývojárske témy

- Aplikačné kontajnery v produkcii

- Aplikácia pre ovládanie komfortu v budove

- BDD - jbehave-support

- Cesta od Software Defined Networking platformy k frameworku

- CI/CD s feature branches a Kubernetes - Autopilot od devu až po produkci

- Database DevOps - how and why

- Domáci Open-Source pre Web, IoT a enterprise + reálne ukážky

- Finstat a Angular

- Generovanie architektonických diagramov zo C# kódu

- Ionic pre každého

- jscodeshift, JS/TS refactoring/migračný toolkit of Facebooku

- Kvantové počítače

- Modelovanie dát v Kotline tak, aby dobre bolo

- Node.js security

- Návrh microservices pomocou DDD

- O pravém významu zkratky IoT

- OctoberCMS - Customizovateľný Laravel admin a CMS

- Oracle database performance tuning

- Power BI - nový trend v Business Intelligence

- Predstavenie najpopulárnejších IoT platforiem

- red-green-refactor

- Vývoj inovatívnej a robustnej mobilnej aplikácie pre priemyselné spoločnosti

- Úvod do neurónových sietí pre začiatočníkov



Partneri IT konferencie

5. ročník IT vývojárskej konferencie sa uskutoční len vďaka partnerom konferencie, ktorí finančne podporili túto akciu. Ďakujeme



Hlavný partner: TITANS freelancers

TITANS freelancers ponúka IT freelancerom množstvo atraktívnych IT projektov. Vyber si zo zoznamu IT projektov na základe tvojich požiadaviek a preferencií. www.titans.sk



Siemens

V Siemens Corporate Technology vyvíjame softvér pre produkty a riešenia koncernu Siemens z oblasti automatizácie, kontroly priemyselnej výroby a technológie budov, ktoré konfigurujeme podľa potrieb koncového zákazníka. V Siemens Healthineers vyvíjame inovatívne softvérové riešenia pre produkty medicínskej techniky s využitím hlbokých doménových, technických a procesných znalostí.



EmbedIT

EmbedIT je 100% české IT centrum, které poskytuje komplexní IT služby pro Home Credit skupinu od samotného designu až po nepřetržitou podporu. Naší úlohou je podporovat business za použití nejnovějších technologií a inovací, což nás moc baví. Chceš se přidat a zažít vyšívat s námi nebo se jen dozvědět víc? https://www.embedit.cz/Career



Revolgy

Jsme Revolgy, dodavatel cloudových řešení, tým odborníků a cloudových nadšenců, kteří pomáhají firmám zlepšovat jejich business. Poskytujeme komplexní implementační servis od návrhu architektury systému přes change management, migraci dat, školení až po vývoj cloud aplikací na míru. Více o nás na www.revolgy.com



Zymestic Solutions



Spoločnosť Zymestic Solutions, s. r. o. už 10 rokov implementuje komplexné GIS riešenia na mieru. Využívanie OpenSource, ako aj komerčných technológií nám dáva široké možnosti plniť aj najnáročnejšie požiadavky a potreby našich klientov. Zabezpečenie celého cyklu vývoja SW riešení umožňuje dodržať vysoké nároky na kvalitu www.zymestic.sk



Kistler

Spoločnosť Kistler je svetový líder v oblasti technológií dynamického merania tlaku, sily, krútiaceho momentu a zrýchlenia. Kistler Bratislava pracuje na systémoch, ktoré sa používajú pri vývoji nových generácií motorov veľkých automobilových spoločností, pri analýze a monitoringu vozidiel v reálnom čase, a prenikajú do oblasti Priemyslu 4.0, či cloud computingu. www.kistlerteam.sk

Swiss Re

Swiss Re je svetový líder v zaisťovníctve. Pomáhame mestám, ľuďom a firmám postaviť sa opäť na nohy po ničivých katastrofách. Spoločne s našimi kolegami Data Scientistami, biznisovými analytikmi a softvérovými inžiniermi sa tak snažíme prispievať k udržateľnejšiemu a odolnejšiemu svetu. www.swissre.com



Datalan

DATALAN patrí medzi špičku slovenských technologických firiem, na trhu pôsobí takmer tri desiatky rokov a vďaka viac než dvom stovkám odborníkov a ich schopnosti neustále prinášať dobré nápady do praxe má dnes na konte desiatky úspešných projektov a inovácií, z ktorých mnohé boli ocenené aj v zahraničí a globálnymi partnermi. www.datalan.sk



Radiolan

Internet, televízia a volania pre domácnosti a pre firmy. RadioLAN je dostupný aj v lokalitách bez vybudovanej infraštruktúry. www.radiolan.sk



Total Avengers

Spoločnosť Total Avengers vyvíja open-source softvér postavený prevažne na slovenských technológiách. Používajú ho vývojári a firmy po celom svete. www.totalavengers.com

Chceš prísť? Stačí sa bezplatne zaregistrovať na stránke www.codecon.sk. Vstup na konferenciu je bezplatný.