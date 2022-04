Coca-Cola vyrobila energetický nápoj inšpirovaný metaverzom

Nový nápoj dostal názov Coca-Cola Byte a je hlavne určený pre hráčov.

Americká spoločnosť Coca-Cola predstavila nový šumivý nápoj Byte, ktorý je určený pre hráčov. Tvorca čerpal inšpiráciu v metaverze. Farba nápoja má byť podobná, ako v prípade rovnomenného kolového nápoja, ale tam má podobnosť končiť. Limonáda je dochutená umelými sladidlami a podľa redaktora webovej stránky The Verge - Mitchell Clark, jej chuť je ťažko opísať. Nápoj má mať až chorobne sladkú chuť, ktorá je zároveň nezmyselne ovocná a celú chuť nápoja dotvárajú chute použitých umelých sladidiel. Ne redaktora nezapôsobila ani výsledná aróma nápoja, ktorý vonia ako spojenie sirupu proti kašľu a deodorantu Axe Anarchy.

Podľa tlačovej správy výrobcu, má Coca-Cola Byte pripomínať chuť spustenia hry. Slovami manželky redaktora, nápoj je chuťovo blízky tomu, ako keď zmiešate energetický nápoj s kolou. Clark zároveň reagoval na tlačovú správu Coca-Coly, že ak by od neho niekto chcel, aby vytvoril nápoj s príchuťou pixelov, bola by to chuť podobná tomu, ako keď oblížete CRT monitor. Novým nápojom sa chce značka jednoznačne zacieliť na hráčov, ktorí radi pijú energetické nápoje.

Ak by ste mali záujem o kúpu tohto nápoja, tak jeho uvedenie na európskom trhu je zatiaľ otázne. Aktuálne spoločnosť rozbieha predaj v Latinskej Amerike a budúci mesiac má prísť Byte do Spojených štátov amerických a Číny.

