Čo vieme o novoobjavenej častici - tetrakvarku?

Výskumnému stredisku CERN sa podaril zaujímavý objav, na poli fyziky vysokých energií.

Tímu vedcov pracujúcich na Veľkom Hadrónovom Urýchľovači (Large Hadron Collider - LHC) sa podaril zaujímavý objav. Vedci dokázali detegovať exotickú časticu. Tá bola zároveň najdlhšie existujúcou exotickou časticou, ktorú sa podarilo objaviť. Čím je ale táto častica zaujímavá? Patrí do rodiny tetrakvarkov, presnejšie ide o tetrakvark s dvojitým pôvabom.

Teraz si povieme trošku teórie. Kvarky sú aktuálne považované za základné kamene všetkej hmoty vo vesmíre. Tieto subčastice sa spájajú do skupiny tvorenej z troch častíc a tvoria bežné častice, akými sú napríklad neutróny a protóny, ktoré spadajú do skupiny známej ako hadróny. Aby to nebolo také ľahké, poznáme taktiež šesť druhov kvarkov, pričom každý sa líši nábojom (pôvab) a hmotnosťou. To im dáva "špeciálne schopnosti": horný a dolný, vrchný a spodný, podivný a pôvabný. Tie sa ešte líšia farbami, no v tomto prípade, ale nejde o reálnu farbu kvarkov, ale len analógiu k teórii miešania svetla z optiky (červená, modrá a zelená). Každý kvark má aj svoj antikvark, ktorý má svoju antifarbu. Farba je v tomto prípade hodnota kvantového čísla. Lenže sa stávajú prípady, kedy je častica tvorená aj zo štyroch kvarkov.

Nový tetrakvark je teda dva krát pôvabný, čo znamená, že je tvorený z dvoch kvarkov a antikvarkov a je zapísaný ako Tcc+. Presnejšie, ide o dva ťažké kvarky a dva ľahké antikvarky. K životnosti tejto exotickej častice treba povedať, že existovala približne len o niečo dlhšie, ako je jedna kvintilióntina sekundy. Tento tetrakvark bol objavený prostredníctvom metódy "bump hunting". Vedci pri tejto metóde nechajú prúdiť častice v urýchľovači a sledujú čo sa bude diať, následne vyhodnocujú výsledky kolízií. Touto metódou bol objavený aj Higgsov bozón. Doteraz sa podarilo objaviť až 62 hadrónov pomocou LHC.

Tetrakvark s dvojitým pôvabom, alebo ak chcete aj šarmom, by mal mať podľa vedcov aj takzvaného "krásneho bratanca" - Tbb, ktorý by mal byť stabilný.

Zdroj: Gizmodo,